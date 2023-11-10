Presiden Jokowi Berangkat ke Arab Saudi Malam Ini, Hadiri KTT OKI

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berangkat menuju ke Riyadh Arab Saudi pada Jumat (10/11/2023) malam untuk menghadiri KTT Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam Keterangan Pers Presiden Jokowi, Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, pukul 22.00 WIB yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden.

"Bapak ibu saudara-saudara sebangsa dan setanah air Malam ini saya bersama dengan delegasi terbatas akan melakukan kunjungan ke Riyadh Arab Saudi," ujar Joko Widodo.

Keberangkatan Jokowi ke Riyadh disebut untuk membahas terkait serangan Israel ke Gaza Palestina.

"Untuk menghadiri KTT Luar Biasa OKI yang akan membahas situasi di Gaza," jelas Jokowi.

Jokowi mengungkapkan KTT tersebut sangat penting artinya sebagai upaya tambahan untuk menghentikan serangan Israel atas bangsa Palestina.

"Saya akan pertegas seruan agar gencatan senjata dapat segera dilakukan dan bantuan kemanusiaan dapat diperbesar," tegas Jokowi.

Dari KTT OKI di Riyadh Jokowi mengungkapkan dirinya akan melanjutkan perjalanan ke Washington DC pada 12 November.