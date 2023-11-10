Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Berangkat ke Arab Saudi Malam Ini, Hadiri KTT OKI

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |23:27 WIB
Presiden Jokowi Berangkat ke Arab Saudi Malam Ini, Hadiri KTT OKI
Presiden Jokowi (Foto : BUMN)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berangkat menuju ke Riyadh Arab Saudi pada Jumat (10/11/2023) malam untuk menghadiri KTT Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam Keterangan Pers Presiden Jokowi, Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, pukul 22.00 WIB yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden.

"Bapak ibu saudara-saudara sebangsa dan setanah air Malam ini saya bersama dengan delegasi terbatas akan melakukan kunjungan ke Riyadh Arab Saudi," ujar Joko Widodo.

Keberangkatan Jokowi ke Riyadh disebut untuk membahas terkait serangan Israel ke Gaza Palestina.

"Untuk menghadiri KTT Luar Biasa OKI yang akan membahas situasi di Gaza," jelas Jokowi.

Jokowi mengungkapkan KTT tersebut sangat penting artinya sebagai upaya tambahan untuk menghentikan serangan Israel atas bangsa Palestina.

"Saya akan pertegas seruan agar gencatan senjata dapat segera dilakukan dan bantuan kemanusiaan dapat diperbesar," tegas Jokowi.

Dari KTT OKI di Riyadh Jokowi mengungkapkan dirinya akan melanjutkan perjalanan ke Washington DC pada 12 November.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KTT OKI Arab Saudi Jokowi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184631/roy_suryo-dFWT_large.jpg
Heboh Kasus Ijazah Palsu, dr Tifa Sarankan Jokowi Jalani Perawatan ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement