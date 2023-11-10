Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

KPK Masih Geledah Rumah Ketua Komisi IV DPR Sudin, Polisi Bersenjata Berjaga

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |23:37 WIB
KPK Masih Geledah Rumah Ketua Komisi IV DPR Sudin, Polisi Bersenjata Berjaga
KPK masih geledah rumah Ketua Komisi IV DPR Sudin (Foto: MPI)
DEPOK - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan penggeledahan di rumah Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin di Raffles Hills Cibubur Blok E2 No. 31, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok pada Jumat (10/11/2023) malam.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi hingga pukul 23.15 WIB penyidik KPK masih menggeledah rumah dua lantai lengkap dengan garasi mobil tersebut. Terlihat dua petugas kepolisian bersenjata lengkap laras panjang berjaga di area pagar dalam rumah tersebut.

Terparkir lima unit Toyota Kijang Innova yang diduga milik Tim Penyidik KPK di jalan depan rumah sudin. Terlihat hordeng salah satu ruangan diduga ruang kerja yang semula terbuka kini tertutup dari awak media.

Sementara itu, salah satu petugas keamanan Raffles Hills berinisial S menyebut penggeledahan berlangsung sejak sehabis maghrib.

"Dari saya masuk sudah ada, mungkin habis Maghrib sudah mulai dilakukan penggeledahan," ucapnya.

Ia menyebut bahwa rumah dua lantai itu milik Sudin dan biasa ditempatin. "Memang rumah pribadi beliau, dia memang tinggal sana, setiap hari pulang kesitu," ujarnya.

