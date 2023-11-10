Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suami Guru di Bogor Curhat Istrinya Dipungut Biaya Izin Cuti Melahirkan, Begini Faktanya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |01:16 WIB
Suami Guru di Bogor Curhat Istrinya Dipungut Biaya Izin Cuti Melahirkan, Begini Faktanya
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

 

BOGOR - Beredar viral di media sosial adanya dugaan pungutan uang kepada guru salah satu SD yang hendak izin cuti melahirkan di Kota Bogor.

Dalam informasi beredar di media sosial, memperlihatkan keluhan suami bahwa istrinya yang merupakan guru SD dinarasikan dipungut biaya untuk mengurus izin cuti melahirkan. Disebutnya, sang istri berinisial SO itu dipungut biaya sebesar Rp250 ribu dan dipotong gaji sebesar 50 persen selama 3 bulan.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor Sujatmiko mengatakan tidak ada pungutan dan aturan potong gaji izin cuti melahirkan.

"Berdasarkan hasil penggalian keterangan kepada bagian Kepegawaian Bidang SD, selama ini tidak ada aktivitas pungutan kepada pegawai yang mengurus kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan," ucap Sujatmiko kepada wartawan, Kamis (9/11/2023).

Kata dia, pegawai yang bersangkutan juga kaget ditransfer uang sebesar Rp250 ribu dari sang guru karena merasa tidak meminta uang. Uang pun sudah dikembalikan kepada guru yang bersangkutan.

"Transfer yang dilakukan, juga merasa kaget, karena tidak merasa meminta. Pihak Dinas telah meminta adanya transfer uang yang telah masuk rekening, agar segera dikembalikan dan Dinas melarang keras agar hal tersebut tidak boleh terjadi lagi. Apapun bentuk pemberian maupun pungutan dilarang, dan apabila terjadi lagi akan diberikan sangsi baik kepada yang memberi maupun yang menerima," tegasnya.

Sementara itu, Kabid SD pada Disdik Kota Bogor Raden Medi Sandora, mengatakan guru yang mengajukan cuti itu mengirim uang kepada salah satu staff atas inisiatif sebagai tanda terima kasih.

"Iya hanya (inisiatif), tidak ada (aturannya). Tapi dah dikembalikan ke guru yang bersangkutan," ucap Medi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pungli Cuti Melahirkan viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184724/viral-yZQa_large.jpg
Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184385/viral-SyGB_large.jpg
Abraham Ngamuk hingga Aniaya Pacar karena Ajakan Love Scamming di Aplikasi Kencan Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183768/viral-jOQm_large.jpg
Polisi Tangkap Penganiaya Wanita Cantik  karena Tolak Berbuat Kriminal, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183759/viral-2cMq_large.jpg
Viral! Lokomotif KA Majapahit Lepas dari Gerbong di Stasiun Senen, KAI Ungkap Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183710/viral-CW1G_large.jpg
Begal Bersenpi Rampas Motor Karyawan di Bekasi, Videonya Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183336/viral-ma6g_large.jpg
Kronologi Lengkap Gaby Siswi SMA Strada yang Hilang Kini Ditemukan di Cikini Jakpus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement