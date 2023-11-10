Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalur Sepeda di Jakarta Ditambah hingga 535 Km Pada 2026

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |02:08 WIB
Jalur Sepeda di Jakarta Ditambah hingga 535 Km Pada 2026
Jalur sepeda di Jakarta ditambah hingga 535 Km pada 2026 (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan target pembangunan jalur sepeda hingga 2026 sepanjang 535,68 kilometer akan dikejar.

Hal tersebut sesuai dengan Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

Meskipun demikian pihaknya tidak menganggarkan penambahan jalur sepeda pada 2024. Syafrin mengaku akan melakukan pembangunan jalur sepeda secara bertahap.

"Pasti, kita menyusun rencana jalur sepeda seluruh NGO dilibatkan, termasuk teman-teman B2W, teman-teman IPDP, semuanya masuk perencanaan itu, dan kemudian ditetapkan 2026 adalah 500 sekian maka disusun staging penyusunan pencapaiannya, tidak langsung tahun ini 500 sampai dengan 2026," ujar Syafrin, Kamis 9 November 2023.

Ia menjelaskan, Pemprov DKI tetap memiliki target capaian tahunan. Pada 2024 target jalur sepeda dibangun sepanjang 298 kilometer sudah terlampaui.

"Secara target 2024 itu adalah 298 kilogram. Saat ini kami di Jakarta sudah 314 kilometer," ujarnya.

Di sisi lain, Syafrin mengakui pada 2024 mendatang pihaknya tak mengalokasikan anggaran untuk menambah jalur sepeda dan akan berfokus pada perawatan serta pemeliharaan jalur sepeda yang sudah ada saat ini.

"Kita melihat target sudah terpenuhi, maka yang dilakukan sekarang adalah mempertahankan agar jalur sepeda itu tetap dalam kondisi baik, dan memperhatikan aspek tadi, kenyamanan, keamanan," pungkas Syafrin.

