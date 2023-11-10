Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Longsor Terjadi di Tanah Sareal Bogor, Menjebol Tembok Rumah Warga

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |02:37 WIB
Longsor Terjadi di Tanah Sareal Bogor, Menjebol Tembok Rumah Warga
Tanah longsor menjebol tembok rumah warga Bogor (Foto : BPBD)
A
A
A

 

BOGOR - Tanah longsor terjadi di Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Longsor tersebut disebabkan hujan deras disertai angin kencang.

"Penyebab kejadian hujan deras dan angin kencang serta kondisi struktur tanah yang labil," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas dalam keterangannya, Kamis 9 November 2023.

Adapun longsor terjadi sekira pukul 17.00 WIB. Longsor itu memiliki ketinggian 3 meter dengan lebar 6 meter yang menjebol tembok rumah warga.

"Posisinya (longsor) terjadi di tanah milik Jaelani 1 KK dengan 5 jiwa sehingga dampaknya material longsoran menjebol tembok kamar tidur pada rumah milik Sugandi 1 KK dengan 12 jiwa," jelasnya.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tim TRC-PB BPBD Kota Bogor yang mendapat laporan tersebut langsung bergegas menuju lokasi kejadian untuk melakukan assesment kebencanaan.

"Assessment dan koordinasi tanggap darurat serta pemberian terpal sudah selesai dilaksanakan," tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Telusuri berita news lainnya
