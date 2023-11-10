Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca: Hujan Ringan Guyur Sebagian Wilayah Jakarta di Malam Hari

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |04:38 WIB
Prakiraan Cuaca: Hujan Ringan Guyur Sebagian Wilayah Jakarta di Malam Hari
Ilustrasi (Foto : Antara)
JAKARTA - Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan mengguyur sebagian wilayah DKI Jakarta pada malam hari, Jumat (10/11/2023).

Berdasar prakiraan cuaca yang dilansir dari situs Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pagi hari Jakarta cerah berawan.

Beranjak ke siang hari, seluruh wilayah Ibu Kota masih berselimut awan. Hujan dengan intensitas ringan baru mengguyur Jakarta Selatan dan Jakarta Timur di malam hari.

Sementara suhu udara berada di kisaran 25 hingga 33 derajat celsius dengan kelembapan 65 sampai 90 persen.

(Angkasa Yudhistira)

      
