Diguyur Hujan Deras Singkat, Jalan Raden Inten Jaktim Tergenang

JAKARTA - Hujan deras secara singkat sempat mengguyur Jakarta pada Jumat malam ini (10/11/2023) mulai sekira pukul 18.46 WIB. Meski singkat, hujan deras yang turun tersebut sempat mengakibatkan genangan air di wilayah Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Raden Inten, Duren Sawit, sekira 10-15 centimeter.

Salah seorang warga, Suci menyampaikan dirinya heran karena baru kali ini di sekitar Jalan Raden Inten tersebut tergenang oleh air.

"Tadi saya melintas di jalan Raden Inten sekira pukul 19.15 sampai 19.20 WIB. Baru kali ini saya melihat jalannya tergenang oleh air," ungkap Susi melalui pesan singkat kepada MPI, Jumat (10/11/2023).

Perihal dugaan penyebab genangan air tersebut, Suci pun tidak mengetahui secara pasti. Dia hanya mengatakan sepanjang jalan Raden Inten tersebut tidak ada bekas galian parit atau perbaikan jalan sehingga menyebabkan luapan air tumpah.