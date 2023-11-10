Awasi Program Pro Rakyat, Wali Kota Tangsel Tekan Pengangguran dan Kemiskinan

TANGERANG SELATAN - Pemerintah Kota Tangerang Selatan sepanjang 2023 melakukan sejumlah langkah pengawasan guna memastikan program-program pro rakyat berjalan sesuai target. Seperti kerja cepat program strategis agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Di antara program itu, misalnya menghadirkan iklim investasi yang kondusif agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika dapat berjalan, pemerataan ekonomi akan terjadi dan kesejahteraan rakyat otomatis meningkat.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, investasi yang besar menjadi aspek penting pertumbuhan ekonomi. Efeknya menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Tangerang Selatan.

"Investasi berpengaruh dalam mengurangi dan menekan tingkat pengangguran serta kemiskinan," terangnya di Balai Kota Tangsel, Jumat (10/11/2023).

Benyamin berpandangan jika investor masuk artinya pengusaha percaya usaha di Tangsel akan berkembang. Tugas pemerintah menjaga iklimnya kondusif agar bisnis bisa tumbuh. Untuk itu, kolaborasi dan sinergi terus harus berjalan baik di antara pemangku kepentingan, serta para pelaku bisnis.

Sehingga peluang dapat terbuka untuk pengembangan usaha bisnis dan berdampak pada pendapatan yang diterima Kota Tangerang Selatan.

"Kita bikin Tangsel Investment Forum sebagai wadah investor bisa bersinergi, membuka peluang melalui kolaborasi berinvestasi demi masa depan bersama Kota Tangerang Selatan harmoni berkolaborasi," ucapnya.

Benyamin juga mengapresiasi lima pelaku usaha yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi perkembangan Kota Tangerang Selatan.

"Pertama, pelaku usaha properti sebagai penyumbang retribusi terbesar, kedua pelaku usaha paling berkontribusi terhadap pengurangan sampah, ketiga pelaku usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbesar, keempat pelaku dengan program kemitraan terbaik, dan terakhir pelaku usaha dengan kepatuhan pelaporan LKPM terbesar," jelasnya.

Tak hanya investasi, Benyamin juga bicara pendidikan. Dia mengungkapkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan kebijakan pendidikan terjangkau dan tercover.