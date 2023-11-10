Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jakarta Diguyur Hujan, Pintu Air Masih Terpantau Normal

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |21:36 WIB
Jakarta Diguyur Hujan, Pintu Air Masih Terpantau Normal
Ilustrasi (Foto : MPI)
JAKARTA - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Isnawa Adji menyebutkan seluruh pintu air di wilayah DKI Jakarta masih terpantau normal atau siaga 4 pada Jumat (10/11/2023) malam. Hal itu diungkapkannya usai Jakarta diguyur hujan sejak siang tadi.

"Pada hari ini dari siang hingga saat ini, dari hasil pantauan pengamatan pintu air hingga pukul 20.00 WIB semua pintu air terpantau dalam status normal, sementara untuk pantauan genangan masih terpantau nihil," ujar Isnawa kepada awak media.

Ia menyebutkan sejak 13.33 WIB hingga Pukul 20.30 WIB, telah terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya

"Hingga Pukul 22.30 WIB hujan kategori sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang berpotensi terjadi di seluruh wilayah DKI Jakarta kecuali Kepulauan Seribu," tambahnya.

