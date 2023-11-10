Viral Remaja Tenteng Celurit Ancam Satpam, Polisi Kejar Pelaku

JAKARTA - Baru-baru ini, aksi seorang remaja berbaju putih tengah jadi viral di media sosial. Pasalnya, remaja tersebut berada di badan jalan sembari mengacungkan sebuah celurit.

Kejadian tersebut, terjadi wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Bahkan, remaja tersebut terlihat mengancam sekuriti setempat.

Menanggapi hal itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Andri Kurniawan mengatakan, pihaknya sudah memonitor aksi tersebut.

"Kita sudah monitor, dan tengah menyelidiki kasus tersebut. Para pelaku juga masih dalam pengejaran," ujar Andri saat dikonfirmasi, Jumat (10/11/2023).

Andri menambahkan, adapun pihak kepolisian tengah memeriksa sejumlah saksi guna menangkap pelaku.

"Kita lagi mau meriksa saksinya. Kita sama anggota lagi berusaha mencari dari 3 saksi," paparnya.

(Angkasa Yudhistira)