Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Remaja Tenteng Celurit Ancam Satpam, Polisi Kejar Pelaku

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |21:55 WIB
Viral Remaja Tenteng Celurit Ancam Satpam, Polisi Kejar Pelaku
Remaja ancam satpam pakai celurit (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Baru-baru ini, aksi seorang remaja berbaju putih tengah jadi viral di media sosial. Pasalnya, remaja tersebut berada di badan jalan sembari mengacungkan sebuah celurit.

Kejadian tersebut, terjadi wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Bahkan, remaja tersebut terlihat mengancam sekuriti setempat.

Menanggapi hal itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Andri Kurniawan mengatakan, pihaknya sudah memonitor aksi tersebut.

"Kita sudah monitor, dan tengah menyelidiki kasus tersebut. Para pelaku juga masih dalam pengejaran," ujar Andri saat dikonfirmasi, Jumat (10/11/2023).

Andri menambahkan, adapun pihak kepolisian tengah memeriksa sejumlah saksi guna menangkap pelaku.

"Kita lagi mau meriksa saksinya. Kita sama anggota lagi berusaha mencari dari 3 saksi," paparnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ancaman Celurit viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185422/viral_pria_ngaku_anak_propam_pakai_mobil_barang_bukti-peaq_large.jpg
Pria Ngaku Anak Propam Ternyata Bohong untuk Hindari Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185402/kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-ilMZ_large.jpg
Mobil Diduga Barang Bukti Dipakai Pelesiran, Polda Metro Ungkap Statusnya Pindah Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185381/viral_pria_ngaku_anak_propam_pakai_mobil_barang_bukti-akbl_large.jpg
Viral Pria Bawa Mobil Barang Bukti Ngaku Anak Propam, Ini Penjelasan Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184724/viral-yZQa_large.jpg
Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184385/viral-SyGB_large.jpg
Abraham Ngamuk hingga Aniaya Pacar karena Ajakan Love Scamming di Aplikasi Kencan Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183768/viral-jOQm_large.jpg
Polisi Tangkap Penganiaya Wanita Cantik  karena Tolak Berbuat Kriminal, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement