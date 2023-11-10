JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat ada lima ruas jalan di Ibu Kota yang tergenang banjir akibat hujan dengan intensitas cukup tinggi pada Jumat (10/11/2023) malam.
Jalan tersebut tiga lokasi ada di Kota Jakarta Utara yakni:
1. Jalan Inspeksi kali sunter, Kel. Kelapa gading barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara ( Titik kenal Plaza Mall of Indonesia ) Ketinggian: 10 cm
2. Jalan Danau Sunter Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ketinggian: 10 cm
3. Jalan Lontar Kel. Tugu Utara Kec. Koja, Jakarta Utara. Ketinggian: 10 s.d. 15 cm
Sedangkan dua jalan lainnya ada di Jakarta Barat dan Jakarta Timur meskipun saat ini air sudah mulai surut.