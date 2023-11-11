Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Rampung Geledah Rumah Ketua Komisi IV DPR Sudin, Bawa 3 Koper Diduga Alat Bukti

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |00:52 WIB
KPK Rampung Geledah Rumah Ketua Komisi IV DPR Sudin, Bawa 3 Koper Diduga Alat Bukti
KPK rampung geledah rumah Ketua Komisi IV DPR Sudin (Foto : MPI)
A
A
A

DEPOK - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung menggeledah rumah pribadi milik Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin yang diduga terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Diketahui rumah mewah miliknya digeledah penyidik KPK usai Maghrib hingga sekira pukul 00.00 WIB, Sabtu (11/11/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi penyidik KPK membawa kardus berisi kantong plastik merah diduga alat bukti yang diamankan dari rumah Sudin ke salah satu mobil Kijang Innova. Terlihat juga penyidik membawa satu koper besar dan dua lainnya koper kecil.

Lima unit Toyota Kijang Innova yang diisi penyidik KPK yang mayoritas mengenakan kemeja batik dan rompi KPK meninggalkan kediaman Sudin.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri membenarkan adanya proses penggeledahan tersebut.

"Informasi yang kami peroleh benar, dan kegiatan saat ini masih berlangsung," ujar Ali kepada wartawan.

Sementara, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin pada Jumat 10 November 2023.

