Pagelaran Wayang Golek di Gunung Putri Tampilkan Tokoh Kang Ganjar

BOGOR - Pagelaran wayang golek Giriharja 3 Putra di Lapangan Cikeas, Nagrak, Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada Jumat 10 November 2023, disambut antusias warga.

Berdasarkan pantauan di lokasi antusias masyarakat sudah muncul bahkan sebelum acara pagelaran wayang dimulai. Mereka sudah mengambil posisi paling depan dekat dengan panggung.

Pagelarang wayang golek ini dilakukan oleh dalang Yogaswara Sunandar. Giriharja 3 Putra yang menjadi ikon seni wayang golek di Jawa Barat pun menghibur setiap penonton yang hadir.

Mereka mempertontonkan nilai kepada masyarakat pentingnya menjaga kelestarian warisan budaya. Tak sedikit cerita jenaka dan nilai moral juga dihadirkan yang memantik tawa penonton.

Dalang juga memperkenalkan sosok wayang Kang Ganjar. Mengisahkan tentang sesosok pemimpin yang peduli terhadap nasib masyarakat miskin, bersikap rendah hati, dan dekat dengan seluruh kalangan rakyat. Kisah itu merupakan cerminan dari sosok capres Ganjar yang sangat inspiratif.

“Kalau pegalarannya wayang justru mempertampilkan nilai budaya lokal kita kan,” ungkap Warga bernama Indar Nusa.