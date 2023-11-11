Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pagelaran Wayang Golek di Gunung Putri Tampilkan Tokoh Kang Ganjar

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |00:45 WIB
Pagelaran Wayang Golek di Gunung Putri Tampilkan Tokoh Kang Ganjar
Pagelaran wayang golek di Bogor tampilkan tokoh Kang Ganjar (Foto : MPI)
A
A
A

 

BOGOR - Pagelaran wayang golek Giriharja 3 Putra di Lapangan Cikeas, Nagrak, Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada Jumat 10 November 2023, disambut antusias warga.

Berdasarkan pantauan di lokasi antusias masyarakat sudah muncul bahkan sebelum acara pagelaran wayang dimulai. Mereka sudah mengambil posisi paling depan dekat dengan panggung.

Pagelarang wayang golek ini dilakukan oleh dalang Yogaswara Sunandar. Giriharja 3 Putra yang menjadi ikon seni wayang golek di Jawa Barat pun menghibur setiap penonton yang hadir.

Mereka mempertontonkan nilai kepada masyarakat pentingnya menjaga kelestarian warisan budaya. Tak sedikit cerita jenaka dan nilai moral juga dihadirkan yang memantik tawa penonton.

Dalang juga memperkenalkan sosok wayang Kang Ganjar. Mengisahkan tentang sesosok pemimpin yang peduli terhadap nasib masyarakat miskin, bersikap rendah hati, dan dekat dengan seluruh kalangan rakyat. Kisah itu merupakan cerminan dari sosok capres Ganjar yang sangat inspiratif.

“Kalau pegalarannya wayang justru mempertampilkan nilai budaya lokal kita kan,” ungkap Warga bernama Indar Nusa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement