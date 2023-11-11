Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pegelaran Wayang Golek Perkenalkan Sosok Kang Ganjar, Pedagang Ikut Senang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |02:37 WIB
Pegelaran Wayang Golek Perkenalkan Sosok Kang Ganjar, Pedagang Ikut Senang
Pedagang ikut senang dengan pagelaran wayang golek yang perkenalkan sosok Kang Ganjar (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Giriharja 3 Putra menggelar wayang golek di Lapangan Cikeas, Nagrak, Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jumat (10/11/2023). Pegelaran acara ini juga turut memberikan dampak positif bagi para pedagang.

Pegelaran yang digelar di Lapangan Cikeas itu turut menghadirkan para pedagang-pedagang. Dari jajanan kecil hingga makanan dan minuman pun tersedia.

Mereka mengaku senang dengan adanya agenda serupa di tengah masyarakat. Pedagang mengaku senang lantaran acara ini mengundang ramai orang yang bisa menambah pendapatan.

Salah satunya Lisa, penjual makanan kebab ‘Mama Ihsan’. “Kita beruntung sih, ini aja baru mau mulai sudah ramai orangnya. Jadi ikutan dapat pembeli,” ungkap dia.

Lisa mengaku dirinya memang kerap berjualan di pasar-pasar malam. Berbeda dengan biasanya, acara yang di gelar di lapangan terbuka ini ditengarai mengundang lebih banyak penonton.

“Bisa dua kali lipat (keuntungan) dari biasanya, ya semoga aja semakin malam semakin ramai,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
