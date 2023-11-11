KAI Berlakukan Berhenti Luar Biasa untuk 13 Perjalanan KA Hari Ini

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) memberlakukan Berhenti Luar Biasa (BLB), sebagai langkah antisipasi dan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan akses menuju Stasiun Gambir Jakarta Pusat.

Kebijakan tersebut sebagai dampak pengalihan dan kepadatan lalu lintas terkait kegiatan aksi massa di sekitar Stasiun Gambir pada Sabtu (11/11/2023).

Dalam postingan akun resmi X @KAI121, Terdapat 13 perjalanan KA yang akan Berhenti Luar Biasa (BLB) di Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur.

Pelanggan KA tersebut bisa naik dari Stasiun Jatinegara, dengan tetap mengacu pada jadwal yang tertera di tiketnya.

Berikut KA-KA keberangkatan dari Stasiun Gambir yang Berhenti Luar Biasa (BLB) di Stasiun Jatinegara:

1. KA Argo Semeru (KA 18), relasi Gambir-Surabaya Gubeng, keberangkatan pukul 06.20 WIB.

2. KA Argo Parahyangan (KA 38), relasi Gambir-Bandung, keberangkatan pukul 06.30 WIB.

3. KA Argo Muria (KA 14), relasi Gambir-Semarang Tawang Bank Jateng, keberangkatan pukul 07.00 WIB.

4. KA Argo Parahyangan (KA 52), relasi Gambir-Bandung, keberangkatan pukul 07.25 WIB.

5. KA Argo Parahyangan (KA 34), relasi Gambir-Bandung, keberangkatan pukul 08.05 WIB.

6. KA Argo Bromo Anggrek (KA 2), relasi Gambir-Surabaya Pasarturi, keberangkatan pukul 08.20 WIB.

7. KA Argo Cheribon (KA 26), relasi Gambir-Tegal, keberangkatan pukul 08.30 WIB.