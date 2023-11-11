Advertisement
Polisi Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Mayat Penuh Luka di BKT Cakung

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |06:30 WIB
Mayat penuh luka mengambang di BKT (Foto: MPI)
Mayat penuh luka mengambang di BKT (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Polisi tengah memeriksa tiga orang saksi dalam upaya penyelidikan mayat pria tanpa identitas yang ditemukan mengambang di aliran Banjir Kanal Timur (BKT), Cakung, Jakarta Timur pada Jumat 10 November 2023. Ketiga saksi tersebut merupakan warga sekitar yang turut menemukan mayat pria yang diduga korban pembunuhan tersebut.

Kapolsek Cakung Kompol Panji Ali Candra mengatakan jenazah pria tersebut kini tengah ditangani oleh Puslabfor RS Polri Kramat Jati, guna diidentifikasi penyebab kematian dan identitasnya. Terkait penyelidikan kasus, Panji mengatakan jajarannya di unit Reskrim Polsek Cakung tengah memeriksa tiga saksi.

“Terkait saksi sementara ada tiga sementara yang sudah kami lakukan pemeriksaan,” kata Panji saat dihubungi, Sabtu, (11/10/2023).

Selain melakukan penyelidikan, Panji juga mengimbau kepada masyarakat yang sekiranya mengenal atau tengah mencari anggota keluarganya yang hilang. Jika ada, Panji mengarahkan masyarakat untuk menghubungi Polsek Cakung guna dilakukan data pembanding demi memastikan identitas jasad pria tersebut.

“Kami sudah menyampaikan juga ke warga sekitar maupun para perangkat RT RW, apabila menemukan atau memiliki keluarga yang hilang atau keluarga yang memang sesuai dengan ciri-ciri mohon segera melaporkan ke polsek Cakung,” tutur Panji.

Diketahui, sebelumnya Panji mengatakan korban diduga sempat memberikan perlawanan kepada pelaku berdasarkan banyaknya luka-luka di bagian tangan kiri berupa lebam, sejumlah luka sayatan di leher serta tangan dan beberapa luka tusuk di dada.

"Luka di bagian tangan ini kemungkinan merupakan hasil dari perlawanan. Dimungkinkan luka dari sajam (senjata tajam)," ujar Panji.

