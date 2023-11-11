Polisi Tangkap 19 Pelajar SMA Hendak Tawuran di Bogor, 3 Sajam Disita

BOGOR - Polisi mengamankan 19 pelajar SMA yang diduga hendak tawuran di Jalan Raya Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Dari tangan mereka didapati tiga bilah senjata tajam.

"Pelajar yang diduga akan melakukan aksi tawuran sudah diserahkan ke Reskrim beserta barang bukti 3 senjata tajam, 18 handphone dan 7 motor," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso dalam keterangannya, Sabtu (11/11/2023).

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila mengatakan para pelajar itu diamankan sekira pukul 22.00 WIB pada Jumat 10 November 2023. Berawal ketika bubaran kelas 3 salah satu SMA dan meminta adik kelasnya berkumpul untuk tawuran dengan sekolah lain.

"Berkumpul di TKP dikarenakan janjian akan tawuran," ucap Rizka.

Tim Patroli Quick Respon Polsek Bogor Timur mendapati kelompok pelajar tersebut bersama Tim Raimas melakukan pengecekan dan penggeledahan. Didapati sebilah senjata tajam jenis cerulit yang disimpan dalam tas salah satu pelajar berinisial DN.