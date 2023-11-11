Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kecelakaan Maut di Cempaka Putih, Toyota Calya Tabrak Warga hingga Tewas

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |10:15 WIB
Kecelakaan Maut di Cempaka Putih, Toyota Calya Tabrak Warga hingga Tewas
Kecelakaan Maut di Cempaka Putih, Satu Warga Tewas
A
A
A

JAKARTA - Seorang pengendara becak berinisial RL (65) tewas di tempat usai ditabrak minibus berjenis Toyota Calya warna putih yang dikemudikan DSA (39). Peristiwa nahas tersebut, terjadi di Jalan Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Gomos Simamora mengatakan, kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 11 November 2023 pukul 04.30 WIB.

"DSW, berjalan di jalur cepat dari arah barat ke timur di Jalan Pramuka Wilayah Cempaka Putih Jakarta Pusat, sesampainya di depan Gedung Toff Kote Dinol menabrak becak gerobak yang berjalan searah di jalan tersebut," ujar Gomos saat dikonfirmasi, Sabtu (11/11/2023).

Gomos menambahkan, korban yakni RL mengalami luka parah di bagian kepala hingga tangan kanan akibat benturan keras pengendara mobil tersebut.

"Pengayuh becak gerobak saudara RL mengalami luka pada bagian kepala dan tangan kanan," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465/truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184399/ilustrasi_kecelakaan-i0Xq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali Tewaskan 5 Orang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183960/kecelakaan-MVu6_large.jpg
Hilang Kendali, Mobil Tabrak PKL dan Pemotor Sebabkan 5 Orang Terluka di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183218/kecelakaan-PI53_large.jpg
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183222/pramono_anung-pM0t_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862/kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement