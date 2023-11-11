Kecelakaan Maut di Cempaka Putih, Toyota Calya Tabrak Warga hingga Tewas

JAKARTA - Seorang pengendara becak berinisial RL (65) tewas di tempat usai ditabrak minibus berjenis Toyota Calya warna putih yang dikemudikan DSA (39). Peristiwa nahas tersebut, terjadi di Jalan Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Gomos Simamora mengatakan, kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 11 November 2023 pukul 04.30 WIB.

"DSW, berjalan di jalur cepat dari arah barat ke timur di Jalan Pramuka Wilayah Cempaka Putih Jakarta Pusat, sesampainya di depan Gedung Toff Kote Dinol menabrak becak gerobak yang berjalan searah di jalan tersebut," ujar Gomos saat dikonfirmasi, Sabtu (11/11/2023).

Gomos menambahkan, korban yakni RL mengalami luka parah di bagian kepala hingga tangan kanan akibat benturan keras pengendara mobil tersebut.

"Pengayuh becak gerobak saudara RL mengalami luka pada bagian kepala dan tangan kanan," imbuhnya.