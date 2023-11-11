Bikin Surat DPO Palsu untuk Menipu, Pria di Tambora Ditangkap Polisi

JAKARTA - Seorang pria berinisial NU (30) membuat surat daftar pencarian orang (DPO) serta laporan polisi (LP) palsu di Tambora, Jakarta Barat. Ia, melakukan hal tersebut guna memeras atau menipu.

Kapolsek Tambora, Kompol Putra Pratama mengatakan, pria tersebut mencari data korbannya melalui media sosial. Ia, membuat lembaran surat DPO dengan menggunakan format yang tersebar di internet.

"Dokumen tersebut diedit sesuai kehendak pelaku dengan format yang didapat dari google seperti kop surat, logo Tribrata dan memasukkan nama target ke dalam DPO dan laporan polisi (LP) yang pelaku buat," ujar Putra dalam keterangannya, Sabtu (11/11/2023).

BACA JUGA: Komplotan Ini Aniaya dan Ancam Bunuh Polisi Usai Penipuannya Terbongkar Isti Korban

Putra menambahkan, terdapat sembilan surat DPO palsu yang telah dibuat pelaku guna menakut-nakuti korbannya.