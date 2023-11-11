Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bikin Surat DPO Palsu untuk Menipu, Pria di Tambora Ditangkap Polisi

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |11:01 WIB
Bikin Surat DPO Palsu untuk Menipu, Pria di Tambora Ditangkap Polisi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria berinisial NU (30) membuat surat daftar pencarian orang (DPO) serta laporan polisi (LP) palsu di Tambora, Jakarta Barat. Ia, melakukan hal tersebut guna memeras atau menipu.

Kapolsek Tambora, Kompol Putra Pratama mengatakan, pria tersebut mencari data korbannya melalui media sosial. Ia, membuat lembaran surat DPO dengan menggunakan format yang tersebar di internet.

"Dokumen tersebut diedit sesuai kehendak pelaku dengan format yang didapat dari google seperti kop surat, logo Tribrata dan memasukkan nama target ke dalam DPO dan laporan polisi (LP) yang pelaku buat," ujar Putra dalam keterangannya, Sabtu (11/11/2023).

Putra menambahkan, terdapat sembilan surat DPO palsu yang telah dibuat pelaku guna menakut-nakuti korbannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179454/penipuan-6UGy_large.jpg
Kesaksian Firman, Orangtua WNI yang Dipaksa Jadi Sindikat Penipuan di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170812/penipuan-GYVv_large.jpg
Ketua Animal Defenders Indonesia Ditetapkan Tersangka Penipuan, Ini Kronologi Lengkap Kasusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170235/ilustrasi-8x50_large.jpg
Terbongkar, Dukun Pengganda Uang di Kalibata Jaksel Ternyata Tukang Pijat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170175/viral-GarL_large.jpg
Polisi Tangkap Dukun Pengganda Uang di Kalibata, Mengaku Bisa Bikin Uang Segepok Jadi Sekoper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/512/3163263/intel_gadungan-BWy7_large.jpg
Memiliki Nama Sama, Tenaga Kontrak Nyamar Jadi Kasi Intel Kejari untuk Menipu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/519/3161892/brimob-6upj_large.jpg
Ngaku Anggota Brimob, Pemuda Kediri Tipu 6 Orang Bisa Menjadi Pemain Super League
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement