Diduga Korsleting Listrik, Mobil Terbakar di Tamansari Bogor

BOGOR - Satu unit mobil ludes terbakar di wilayah Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Komandan Regu (Danru) 2 Damkar Sektor Ciomas, Nurul Qolbi mengatakan, peristiwa itu dilaporkan sekira pukul 10.23 WIB. Tim Damkar yang mendapat laporan tersebut langsung bergegas ke lokasi.

"Objek yang terbakar 1 unit mobil," kata Qolbi dalam keterangannya, Sabtu (11/11/2023).

Sesampainya di lokasi, api sudah dalam kondisi besar melahap seluruh bagian mobil tersebut. Satu unit mobil Damkar dari Sektor Ciomas pun diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api.