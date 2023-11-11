Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Korsleting Listrik, Mobil Terbakar di Tamansari Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |13:36 WIB
Diduga Korsleting Listrik, Mobil Terbakar di Tamansari Bogor
Mobil terbakar di Bogor (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Satu unit mobil ludes terbakar di wilayah Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Komandan Regu (Danru) 2 Damkar Sektor Ciomas, Nurul Qolbi mengatakan, peristiwa itu dilaporkan sekira pukul 10.23 WIB. Tim Damkar yang mendapat laporan tersebut langsung bergegas ke lokasi.

"Objek yang terbakar 1 unit mobil," kata Qolbi dalam keterangannya, Sabtu (11/11/2023).

Sesampainya di lokasi, api sudah dalam kondisi besar melahap seluruh bagian mobil tersebut. Satu unit mobil Damkar dari Sektor Ciomas pun diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185217//kebakaran-jN9s_large.jpg
Kebakaran Landa Sebuah Rumah di Koja karena Bocah 9 Tahun Memasak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184514//kebakaran_di_oita_jepang-Sxds_large.jpg
Kebakaran Besar Hanguskan 170 Rumah, 175 Warga Dievakuasi, Satu Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973//kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957//kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949//kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183920//kebakaran-CvqI_large.jpg
Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement