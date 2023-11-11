Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terungkap, Identitas Mayat Pria di Aliran Kanal Banjir Timur Ternyata Pegawai MRT

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |15:30 WIB
Terungkap, Identitas Mayat Pria di Aliran Kanal Banjir Timur Ternyata Pegawai MRT
Terungkap, identitas mayat pria di aliran Kanal Banjir Timur adalah pegawai MRT. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengungkap identitas mayat pria yang ditemukan di aliran Kanal Banjir Timur (BKT), Cakung, Jakarta Timur. Pria itu adalah pegawai kereta MRT (mass rapid transit). Pria yang berinisial DD (38) tersebut tewas diduga menjadi korban pembunuhan.

Demikian disampaikan Kapolsek Cakung, Kompol Panji Ali Candra. Korban kini telah dibawa pihak keluarga dari RS Polri Kramat Jati.

"Korban berinisial DD, usia kurang lebih 38. Betul, informasinya adalah karyawan MRT," ucap Panji saat dihubungi, Sabtu (11/11/2023).

Terkait informasi terbaru penyelidikan, Panji mengatakan prosesnya saat ini telah ditangani Polda Metro Jaya.

"Untuk proses selanjutnya di Krimum (Kriminal Umum) Polda Metro Jaya ya," ujarnya.

Sebelumnya, Panji Ali Candra mengatakan jajarannya memeriksa tiga saksi dalam upaya penyelidikan mayat pria tanpa identitas yang ditemukan mengambang di aliran Kanal Banjir Timur, Cakung, Jakarta Timur pada Jumat (10/11/2023) siang.

“Terkait saksi sementara ada tiga sementara yang sudah kami lakukan pemeriksaan,” kata Panji saat dihubungi, Sabtu (11/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
pembunuhan penemuan mayat Mayat
