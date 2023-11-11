Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

PT MRT Benarkan Jenazah Pria yang Ditemukan di Aliran BKT Cakung adalah Pegawainya

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |16:13 WIB
PT MRT Benarkan Jenazah Pria yang Ditemukan di Aliran BKT Cakung adalah Pegawainya
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jenazah pria yang ditemukan mengapung di aliran Kanal Banjir Timur, Cakung, Jakarta Timur pada Jumat siang kemarin (10/11/2023), merupakan pegawai yang bekerja di kereta MRT. Polisi sampaikan korban merupakan pria berusia 38 tahun dengan inisial DD.

Menanggapi hal tersebut, Corporate Secretary PT MRT Jakarta, Ahmad Pratomo mengatakan bahwa DD atau Disa Dwi Yarto, adalah karyawan PT MRT, dengan jabatan terakhir selaku Section Head Railway Building Maintenance Department.

"Terkait pemberitaan tentang ditemukannya jenazah di KBT Cakung, kami mengkonfirmasi bahwa almarhum merupakan karyawan PT. MRT Jakarta (Perseroda), Disa Dwi Yarto dengan jabatan terakhir selaku Section Head Railway Building Maintenance Department," ungkap Tomo melalui keterangan yang dikirimkan kepada MPI, Sabtu (11/11/2023).

Tomo menuturkan Keluarga besar PT. MRT Jakarta (Perseroda) turut berbela sungkawa kepada keluarga korban yang ditinggalkan.

"Semoga keluarga yang ditinggal dapat diberikan kekuatan," katanya.

Saat ini Tomo menegaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian guna mengusut tuntas proses hukum dalam pengungkapan kematian karyawannya tersebut.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
mayat pria MRT Mayat
