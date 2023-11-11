Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Cekcok Pasien dan Petugas RS, Begini Penjelasan RSUD Leuwiliang Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |19:01 WIB
Viral Cekcok Pasien dan Petugas RS, Begini Penjelasan RSUD Leuwiliang Bogor
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BOGOR - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Leuwiliang, Kabupaten Bogor angkat bicara terkait viralnya video cekcok di media sosial. Kejadian itu berawal dari kedatangan pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas pada Kamis 9 November 2023.

"Pasien datang pada hari Kamis 9 November 2023 sekitar pukul 18.15 WIB diantar oleh satu orang temannya pasca kecelakaan lalu lintas," kata Direktur RSUD Leuwiliang dr. Vitrie Winastri dalam keterangannya, Sabtu (11/11/2023).

Kata dia, pasien diterima oleh petugas IGD dalam keadaan sadar dan dapat berkomunikasi. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter, mendapatkan terapi, dilakukan pembersihan luka, merawat luka, memasang spalk pada kaki kiri dan memberikan suntikan obat penghilang nyeri kepada pasien.

"Dokter memberikan penjelasan kepada keluarga bahwa kondisi pasien dalam keadaan sadar dan dapat berkomunikasi dengan petugas. Kemudian dijelaskan bahwa pasien dapat dirawat di RSUD Leuwiliang untuk kondisi patah kakinya, dan jika setelah pemeriksaan lanjutan dibutuhkan dokter spesialis syaraf, maka akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki dokter spesialis bedah syaraf karena RSUD Leuwiliang belum memiliki dokter spesialis bedah syaraf," terang Vitrie.

Keluarga pasien datang yaitu orang tua pasien dan dokter memberikan edukasi kembali. Tetapi mengatakan tetap menunggu suami pasien datang.

"Setelah suami datang, diberikan edukasi kembali oleh dokter tentang kondisi pasien sesuai penjelasan di atas. Ketika dijelaskan prosedur rujukan, keluarga ingin langsung membawa pasien ke rumah sakit lain dengan kendaraan sendiri," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
