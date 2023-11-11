Pelaku Nekat Bunuh Karyawan MRT Gara-Gara Terjerat Utang Rp3 Miliar

JAKARTA - Polisi membeberkan alasan pelaku membunuh karyawan MRT, Disa DY (39) karena hendak mencuri dari korban. Uang itu bakal dipakai pelaku untuk melunasi hutang.

"Motif dari para pelaku adalah ekonomi. Saudara R (salah satu pelaku-red) memiliki utang Rp3 miliar," ujar Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Titus Yudho Ully kepada wartawan, Sabtu (11/11/2023).

Menurutnya, dugaan kasus pembunuhan berencana itu terungkap berawal pada Jumat, 10 November 2023. Saat itu polisi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penemuan mayat seorang laki-laki. Korban ditemukan dalam posisi telungkup mengambang di dekat Pintu Air Sungai Kanal Banjir Timur.

"Kemudian Resmob Polda Metro Jaya melakukan pengecekan TKP dan didapatkan seorang laki-laki berinisial DDY dengan kondisi luka sayat di leher," tuturnya.