INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gandeng Perbakin, IJTI Gelar Jakarta Journalist Shooting di Lapangan Tembak Senayan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |19:53 WIB
Gandeng Perbakin, IJTI Gelar Jakarta Journalist Shooting di Lapangan Tembak Senayan
Gandeng Perbakin, IJTI gelar Jakarta Journalist Shooting. (Okezone/Fakhrizal Fakhri)
A
A
A

JAKARTA - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menggelar Jakarta Journalist Shooting di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Sabtu (11/11/2023).

Ketua IJTI DKI Jakarta Raya Feby Budi Prasetyo mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi antara Perbaikin dan jurnalis.

Sementara itu tema kegiatan ini yakni 'Jurnalisme Positif' diharapkan mampu memberikan pemberitaan-pemberitaan yang tepat dan cepat layaknya cabang olahraga menembak yang digelar pada hari ini.

"Kami juga membuat program uji kompetesi wartawan untuk meningkatkan kualitas pekerjaannya, mengikuti perkembangan etika dan standar jurnalistik terkini, serta menjaga integritas dalam setiap pemberitaan," ujar dia.

Ketua Umum Perbakin Joni Supriyanto mengatakan bahwa kegiatan Jakarta Journalist Shooting selain sebagai ajang silaturahmi juga memperkenalkan Perbakin ke publik.

"Menembak adalah salah satu cabor yang meraih medali terbanyak saat Asian Games," kata dia.

Dia menjelaskan bahwa jurnalis biasanya menyukai jenis senjata api untuk bela diri. Sehingga senjata serupa akan digunakan dalam kegiatan Jakarta Journalist Shooting.

"Jadi jurnalis mungkin nanti akan main di kaliber 9 mm, kemudian juga nanti akan kita demonstrasikan untuk senjata metal silhouette yang sangat familiar untuk penembak Indonesia," kata dia.

