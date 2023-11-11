Puluhan Penyandang Disabilitas Tunadaksa Diberikan Pelatihan Kewirausahaan

JAKARTA – Sebanyak 25 penyandang disabilitas tunadaksa diberikan pelatihan kewirausahaan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi DKI Jakarta.

Kelas Difabelpreneur kali ini merupakan Angkatan ke-2 yang diikuti oleh 25 orang penyandang disabilitas tunadaksa dimana sebelumnya pada bulan Juli 2023 diadakan kegiatan serupa yang diikuti oleh 38 orang penyandang disabilitas tunadaksa.

Salah satu peserta pelatihan yang datang dari Tangerang Selatan, Sunaryah (19) mengatakan, sangat senang dan bersyukur dapat mengikuti program pelatihan ini.

“Semoga pelatihan hari ini menjadi wasilah bagi saya untuk memiliki sumber penghasilan sendiri,” ujar Sunaryah, Sabtu (11/11/2023).

“Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan Bank Indonesia dan Visi Maha Karya yang telah menggelar pelatihan ini,”pungkasnya.

Mereka diberi pelatihan kewirausahaan membuat aneka makanan dan minuman. Namun sebelum memulai kegiatan kelas keahlian tersebut para peserta pelatihan yang diikuti oleh 25 orang penyandang disabilitas tunadaksa yang datang dari Jakarta, Tangerang Selatan dan Bogor diberikan motivasi terlebih dahulu dimana pada sesi tersebut para peserta dipersiapkan mental serta dibuka wawasan dan pemahamannya mengenai dunia kewirausahaan.