Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puluhan Penyandang Disabilitas Tunadaksa Diberikan Pelatihan Kewirausahaan

Shofiyah Afni , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |20:59 WIB
Puluhan Penyandang Disabilitas Tunadaksa Diberikan Pelatihan Kewirausahaan
Puluhan Penyandang Disabilitas Diberikan Pelatihan/ist
A
A
A

 

JAKARTA – Sebanyak 25 penyandang disabilitas tunadaksa diberikan pelatihan kewirausahaan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi DKI Jakarta.

Kelas Difabelpreneur kali ini merupakan Angkatan ke-2 yang diikuti oleh 25 orang penyandang disabilitas tunadaksa dimana sebelumnya pada bulan Juli 2023 diadakan kegiatan serupa yang diikuti oleh 38 orang penyandang disabilitas tunadaksa.

Salah satu peserta pelatihan yang datang dari Tangerang Selatan, Sunaryah (19) mengatakan, sangat senang dan bersyukur dapat mengikuti program pelatihan ini.

“Semoga pelatihan hari ini menjadi wasilah bagi saya untuk memiliki sumber penghasilan sendiri,” ujar Sunaryah, Sabtu (11/11/2023).

“Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan Bank Indonesia dan Visi Maha Karya yang telah menggelar pelatihan ini,”pungkasnya.

Mereka diberi pelatihan kewirausahaan membuat aneka makanan dan minuman. Namun sebelum memulai kegiatan kelas keahlian tersebut para peserta pelatihan yang diikuti oleh 25 orang penyandang disabilitas tunadaksa yang datang dari Jakarta, Tangerang Selatan dan Bogor diberikan motivasi terlebih dahulu dimana pada sesi tersebut para peserta dipersiapkan mental serta dibuka wawasan dan pemahamannya mengenai dunia kewirausahaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182571/pramono-PpiA_large.jpg
Aksi Nyata Pemprov DKI Rekrut 150 Disabilitas Jadi Karyawan, Zidan di Transjakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/519/3148629/anggota_dpr_dorong_penambahan_kuota_beasiswa_untuk_disabilitas-Q8gD_large.jpg
Anggota DPR Dorong Penambahan Kuota Beasiswa untuk Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/337/3092188/staf_khusus_presiden_ri_periode_2019_hinggga_2024_angkie_yudistia-eda4_large.jpeg
HDI 2024, Angkie Yudistia Dukung 5 Agenda Kemensos Atasi Tantangan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035813/jelang-pilkada-angkie-yudistia-soroti-tps-belum-ramah-disabilitas-atqVdN5PQw.jpg
Jelang Pilkada, Angkie Yudistia Soroti TPS Belum Ramah Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/338/3001795/kisah-penyandang-disabilitas-pengepul-rongsokan-di-pondok-kopi-Pb3lb7uwEP.jpg
Kisah Penyandang Disabilitas Pengepul Rongsokan di Pondok Kopi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/510/2974283/bukan-dirundung-siswa-difabel-di-gunungkidul-patah-jari-karena-berkelahi-dengan-temannya-EabcxOuEeQ.jpg
Bukan Dirundung, Siswa Difabel di Gunungkidul Patah Jari karena Berkelahi dengan Temannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement