Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Majukan Peternakan, Relawan Ganjar Genjot Peran Aktif Warga Bogor

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |22:15 WIB
Majukan Peternakan, Relawan Ganjar Genjot Peran Aktif Warga Bogor
Majukan peternakan, relawan Ganjar genjot peran aktif warga Bogor. (Ist)
A
A
A

 

BOGOR – Sebagai loyalis pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Ganjar Muda Padjajaran (GMP) mendorong warga Kampung Gunung, Desa Tonjong, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk terlibat aktif dalam memajukan sektor peternakan, Sabtu (11/11/23).

Para warga diberikan penyuluhan pemanfaatan potensi peternakan untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan terhadap bidang peternakan yang menjadi bagian penting dari ketahanan pangan dan juga ekonomi nasional.

Perwakilan Koordinator Pusat GMP, Randry Adryan Setiawan, mengungkapkan peternakan setidaknya memiliki sejumlah peranan penting dalam pembangunan taraf hidup masyarakat.

Pertama, menyediakan pangan terutama untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan protein hewani. Kemudian sebagai sumber pendapatan dan kesempatan kerja, hingga mengentaskan kemiskinan.

"Kita coba untuk support dengan cara memberikan penyampaian materi yang nantinya outputnya warga Desa Kampung Tonjong ini bisa bersama-sama ataupun berkolaborasi untuk bisa memanfaatkan potensi peternakan yang ada di sini yaitu tentang peternakan sapi," ucap Randry, dalam keterangannya.

Kawasan Kampung Gunung memiliki potensi peternakan yang dikelola Kelompok Tani (Poktan) setempat.

Penyuluhan hasil peternakan yang dipaparkan oleh peternak bersama GMP untuk warga di antaranya memproduksi susu sapi, mengolah limbah ternak menjadi pupuk organik, hingga membuat biogas dari feses sapi.

Kotoran sapi merupakan komponen utama dari reaktor biogas yang bisa dimanfaatkan sebagai energi ramah lingkungan. Pemanfaatan feses sapi menjadi biogas ini diharapkan mampu memudahkan warga memenuhi kebutuhan dapur sebagai bahan bakar pengganti LPG.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement