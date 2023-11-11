Majukan Peternakan, Relawan Ganjar Genjot Peran Aktif Warga Bogor

BOGOR – Sebagai loyalis pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Ganjar Muda Padjajaran (GMP) mendorong warga Kampung Gunung, Desa Tonjong, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk terlibat aktif dalam memajukan sektor peternakan, Sabtu (11/11/23).

Para warga diberikan penyuluhan pemanfaatan potensi peternakan untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan terhadap bidang peternakan yang menjadi bagian penting dari ketahanan pangan dan juga ekonomi nasional.

Perwakilan Koordinator Pusat GMP, Randry Adryan Setiawan, mengungkapkan peternakan setidaknya memiliki sejumlah peranan penting dalam pembangunan taraf hidup masyarakat.

Pertama, menyediakan pangan terutama untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan protein hewani. Kemudian sebagai sumber pendapatan dan kesempatan kerja, hingga mengentaskan kemiskinan.

"Kita coba untuk support dengan cara memberikan penyampaian materi yang nantinya outputnya warga Desa Kampung Tonjong ini bisa bersama-sama ataupun berkolaborasi untuk bisa memanfaatkan potensi peternakan yang ada di sini yaitu tentang peternakan sapi," ucap Randry, dalam keterangannya.

Kawasan Kampung Gunung memiliki potensi peternakan yang dikelola Kelompok Tani (Poktan) setempat.

Penyuluhan hasil peternakan yang dipaparkan oleh peternak bersama GMP untuk warga di antaranya memproduksi susu sapi, mengolah limbah ternak menjadi pupuk organik, hingga membuat biogas dari feses sapi.

Kotoran sapi merupakan komponen utama dari reaktor biogas yang bisa dimanfaatkan sebagai energi ramah lingkungan. Pemanfaatan feses sapi menjadi biogas ini diharapkan mampu memudahkan warga memenuhi kebutuhan dapur sebagai bahan bakar pengganti LPG.