Perampok Satroni Minimarket di Tambun Bekasi, Pegawai Dibacok Celurit

BEKASI - Kawanan perampok bersenjata tajam terekam CCTV beraksi di minimarket, Jalan Setia Mekar, Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Satu orang pegawai bernama Arief dilarikan ke klinik akibat luka bacok yang dilayangkan pelaku.

"Korban mengalami luka di bagian punggung belakang akibat dibacok pelaku dengan menggunakan celurit," ujar Kasi Humas Polres Metro Bekasi AKP Hotma Sitompul dalam keterangannya, Sabtu (11/11/2023).

Hotma mengatakan, aksi perampokan itu tejadi, pada Jumat 10 November 2023 sekira pukul 04.10 WIB pagi. Saat itu, korban Arief, kepala toko dan karyawan toko bernama Rizki sedang berjaga toko masuk malam.

"Jadi Arief (korban) dan Rizki jaga toko dari pukul 22.00 sampai dengan pukul 06.00 WIB," ucapnya.

Namun, kata Hotma, sekira pukul 04.00 WIB pada saat Rizki sedang merapikan area kasir, didatangi dua orang pelaku sambil menodongkan senjata api sambil berkat di mana kepala tokonya.

"Dari salah satu pelaku juga ada yang mengacungkan senjata tajam jenis celurit, kemudian Rizki menjawab kepala toko ada di belakang," katanya.