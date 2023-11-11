Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perampok Satroni Minimarket di Tambun Bekasi, Pegawai Dibacok Celurit

Ade Suhardi , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |23:50 WIB
Perampok Satroni Minimarket di Tambun Bekasi, Pegawai Dibacok Celurit
Perampokan minimarket di Tambun, Bekasi (Foto: Ade Suhardi)
A
A
A

BEKASI - Kawanan perampok bersenjata tajam terekam CCTV beraksi di minimarket, Jalan Setia Mekar, Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Satu orang pegawai bernama Arief dilarikan ke klinik akibat luka bacok yang dilayangkan pelaku.

"Korban mengalami luka di bagian punggung belakang akibat dibacok pelaku dengan menggunakan celurit," ujar Kasi Humas Polres Metro Bekasi AKP Hotma Sitompul dalam keterangannya, Sabtu (11/11/2023).

Hotma mengatakan, aksi perampokan itu tejadi, pada Jumat 10 November 2023 sekira pukul 04.10 WIB pagi. Saat itu, korban Arief, kepala toko dan karyawan toko bernama Rizki sedang berjaga toko masuk malam.

"Jadi Arief (korban) dan Rizki jaga toko dari pukul 22.00 sampai dengan pukul 06.00 WIB," ucapnya.

Namun, kata Hotma, sekira pukul 04.00 WIB pada saat Rizki sedang merapikan area kasir, didatangi dua orang pelaku sambil menodongkan senjata api sambil berkat di mana kepala tokonya.

"Dari salah satu pelaku juga ada yang mengacungkan senjata tajam jenis celurit, kemudian Rizki menjawab kepala toko ada di belakang," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181342/viral-Rv0m_large.jpg
Viral! Warga Baduy Dalam Dibegal 4 Preman di Jakpus, Uang Jutaan Rupiah hingga Madu Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163353/perampokan-HMRE_large.jpg
Kronologi Nenek di Malang Ditemukan Tewas Diduga Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163283/perampokan-mdt1_large.jpg
Diduga Dirampok, Nenek di Malang Tewas Bersimbah Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/525/3158490/perampokan-HRPi_large.jpg
Pelajar di Bandung Pulang Sekolah Dirampok, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/340/3156007/perampokan-fiQt_large.jpg
Nenek 84 Tahun Disekap dan Dipukuli saat Sholat Tahajud, Emas dan Uang Puluhan Juta Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/338/3152897/penjara-hGks_large.jpg
Begini Peran 4 Penculik dan Perampok Pria di Kemang Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement