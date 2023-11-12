Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Punya Kekuatan Besar, TGB Pastikan Santri Indonesia Unggul

Arif Budianto , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |20:36 WIB

SITUBONDO - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud gerilya ke sejumlah kiai di Kabupaten Situbondo. Silaturahim ini dipimpin Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, TGB HM Zainul Majdi dan Komjen Pol (purn) Luki Hermawan selaku Deputi Kinetik Teritorial TKN Ganjar-Mahfud.

Mereka mendatangi pegasuh Ponpes Salafiyah Safiiyah, KH Azaim Ibrahimy dan wakil pengasuh KH Afifuddin Muhajir, Ponpes Salafiyah Safiiyah, Sukorejo, Situbondo. TPN Ganjar-Mahfud bersilaturahmi ke pengasuh Ponpes Darul Mubtadiin, Blitok, Bunhatan, Situbondo, KH Furqon Al Kayyis.

Silaturahim juga dilakukan ke Ponpes Nurul Jadid, Paiton, bertemu KH. Hamid. Menuju ke Ponpes Miftahul Ulum 2, Besuki, sowan KH Muhaimin A Rozaq, rombangan juga dijadwalkan sowan KH Abdul Wahid pengasuh Ponpes Al-Ishlah Besuki. Perjalanan dilanjut menuju Pesantren Al-Munir untuk sowan ke KH A Muzayyin Qudsi.

Saat di Ponpes Darul Mubtadiin, TGB menyampaikan, ada 5 juta anak anak bangsa belajar di pondok pesantren dalam semua tingkatan.

