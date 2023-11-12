TGB Zainul Majdi Tegaskan Komitmen Ganjar-Mahfud terhadap Pesantren

SITUBONDO - Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud TGB HM Zainul Majdi menegaskan komitmen Bacapres-Bacawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD terhadap pesantren.

"5 juta santri harus dimaksimalkan ini masuk dalam visi misi Ganjar dan Mahfud," katanya di Pondok Pesantren Darul Mubtadiin, Kabupaten Situbondo, Minggu (12/11/2023).

Kepada pengasuh Ponpes Darul Mubtadiin KH. Faros El Halimy dan Kiai A. Dhorief Ghoidaq dan para santri, TGB sekaligus menyampaikan salam dari Ganjar dan Mahfud. "Silaturahmi ke ponpes ini bagian dari penegasan dari komitmen Pak Ganjar dan Pak Mahfud," bebernya.

Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo ini melanjutkan, Ganjar-Mahfud serius untuk memberikan kesempatan bagi anak muda ke depan, mereka akan diberikan fasilitas oleh pemerintah.

"Diberikan pengetahuan, ilmu, pendidikan supaya dikelola dengan baik. Ponpes bagian dari itu," urainya.

Banyak silaturahmi dengan ponpes itu, lanjut Doktor Ahli Tafsir Alquran ini, sekaligus untuk memberikan gambaran arah Indonesia ke depan. Pasangan Ganjar-Mahfud memiliki rekam jejak yang jelas.

"Pak Ganjar dapat menekan kesenjangan sosial. Kemiskinan di Jawa Tengah dikurangi," ucapnya.

Sementara Mahfud MD, sambung TGB, memiliki konsen yang tinggi dalam penegakan hukum. Ia ingin hukum dengan baik.

"Dua hal itu sangat kuat dengan Pak Ganjar berhasil di Jawa Tengah dan Pak Mahfud pendekar hukum, ini bagian dari garda ke depan pasangan ini, " bebernya.

Lebih lanjut, dukungan dari ponpes dapat dinyatakan bila kiai atau ulama hadir. Semua melihat dengan mata yang jernih pemimpin yang pas untuk bangsa.