Survei Indikator: Najwa Shihab Jadi Tokoh Perempuan Paling Berpengaruh Ungguli Sederet Nama Beken

JAKARTA - Dari sekian tokoh perempuan yang ada di Indonesia ternyata ada beberapa di mata publik yang dianggap paling berpengaruh dan disukai di Indonesia. Berdasarkan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, posisi pertama, perempuan paling berpengaruh yakni Najwa Shihab yang bertengger di antara nama-nama besar lainnya.

Misalnya, ada Khofifah Indar Parawansa, Puan Maharani, Susi Pudjiastuti, Sri Mulyani, hingga Yenny Wahid. Publik lebih memilih Najwa Shihab sebagai tokoh perempuan yang paling bisa memberikan dampak positif.

"Ketika kita sodorkan pertanyaan, tokoh perempuan mana yang paling berpengaruh, tertinggi jawabannya Najwa Shihab,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei bertajuk ‘Efek Gibran dan Dinamika Elektoral Terkini’ dalam keterangannya, Minggu (12/11/2023).

Persentase yang didapatkan Najwa Shihab di urutan pertama sebagai tokoh perempuan paling berpengaruh mencapai 26,3 persen. Kemudian, Khofifah 11 persen, Puan 8,4 persen, dan Susi 7,2 persen. Sementara tokoh perempuan yang paling disukai juga diduduki Najwa Shihab dengan 34,1 persen. Kemudian, Khofifah dengan 9,4 persen, Susi 6,8 persen.

Survei Indikator juga menyurvei mengenai penilaian publik soal influencer di media sosial yang paling disukai, nama Najwa Shihab kembali berada di posisi pertama. "Ketika diberikan pertanyaan Influencer atau bintang media sosial mana yang paling disukai atau diikuti, Najwa Shihab paling tinggi dengan 12,5 persen,” ujarnya.

Kemudian ada Atta Halilintar dan Deddy Corbouzier dengan 7,9 persen, Baim Paula 6,2 persen, Andre Taulany 6,1 persen, lalu Ria Ricis 5,5 persen.

Survei nasional Indikator dilakukan periode 27 Oktober – 1 November 2023. Setiadaknya ada 1.220 responden melalui wawancara tatap muka. Tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

(Arief Setyadi )