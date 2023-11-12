Sandiaga Uno Fokus Kampanye Ekonomi Hijau untuk Kemenangan Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno mengungkapkan strategi pihaknya dalam membantu pasangan Capres dan Cawapres Ganjar-Mahfud untuk menang dalam Pemilu 2024 mendatang.

Sandiaga mengatakan jika strateginya adalah untuk menyampaikan secara luas kepada masyarakat dengan strategi baru PPP yang berisi fokus pada bidang ekonomi terutama bidang ekonomi hijau.

"Ini bisa ditangkap oleh masyarakat. Sehingga saya telah menugaskan semua Caleg untuk melakukan kampanye linear, karena tidak memiliki banyak waktu," Sandiaga Uno kepada wartawan di acara PPPtalk, dengan tema Netralitas Pemilu dan Ancaman Demokrasi, di Kantor DPP PPP, Minggu (12/11/2023).

"Kita berkampanye untuk Pileg dan Pilpres secara bersamaan dengan merangkul relawan-relawan yang telah kami bentuk di seluruh Nusantara mencakup lebih dari 500 Kabupaten Kota," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno mengungkapkan target 11 juta suara untuk berkontribusi dalam kemenangan Ganjar - Mahfud dalam Pilpres 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Sandi usai rapat Bappilu yang diadakan di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2023), malam.