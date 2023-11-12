Gempa M4,9 Guncang Pegunungan Bintang Papua

, Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |23:12 WIB

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Pegunungan Bintang, Papua pada Minggu (12/11/2023).

"Gempa Mag:4.9, 12-Nov-2023 22:55:14WIB," tulis BMKG melalui akun @infoBMKG di media sosial X.

Lokasi koordinat gempa berada pada 4.20 LS-140.10 BT. Pusat gempa berada 60 km BaratLaut Pegunungan Bintang.

Kedalaman gempa 108 Km. "BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Arief Setyadi )