Tawuran di Gang T Johar Baru, 15 Remaja Ditangkap

JAKARTA - Jajaran Satreskrim Polsek Johar Baru meringkus sebanyak 15 remaja yang terlibat tawuran di Gang T, Kelurahan Kampung Rawa, Johar Baru. Delapan di antaranya seorang pelajar.

"Hingga saat ini, kita sudah amankan 15 remaja yang terlibat dalam tawuran. Masih terus kita lakukan penyelidikan peranan masing-masing remaja tersebut," kata Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Johar Baru, AKP Rosyid saat diwawancarai di sela-sela penangkapan, Sabtu (11/11/2023).

Rosyid menjelaskan, 15 remaja yang ditangkap tersebut memiliki peranan yang berbeda. Namun, otak pelaku tawuran berinisial WNG masih terus diburu petugas.

"Otaknya ini kita masih cari. Dia berpindah - pindah terus tinggalnya dan sudah putus sekolah. Peran dia yang mancing tawuran dan membawa sajam," ucap Rosyid.

Rosyid mengatakan, beberapa hari ini pihaknya memang terus melakukan perburuan terhadap pelaku lainnya. Petugas, kata Rosyid, melakukan penangkapan dengan cara mendatangi rumah remaja yang terlibat.

"Kita datangi rumah mereka, beritahu orangtuanya kalau anaknya itu terlihat tawuran dengan kita berikan bukti rekaman," katanya.