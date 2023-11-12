Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sampah Menggunung di Pinggir Jalan Resahkan Warga Parung Panjang: Bau dan Bikin Banjir

iNews TV , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |03:30 WIB
Sampah Menggunung di Pinggir Jalan Resahkan Warga Parung Panjang: Bau dan Bikin Banjir
Sampah di Parung Panjang (Foto: Iwan Setiawan)
A
A
A

BOGOR - Terbengkalai bertahun-tahun, tumpukan sampah rumah tangga nampak menggunung di sepanjang bahu Jalan Sukasari, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Sabtu (11/11/2023).

Selain bau dan rawan penyakit, gundukan sampah di sebelah Stasiun Parung Panjang ini juga kerap mengakibatkan banjir di permukiman. Sementara warga meminta dinas terkait segera turun tangan lantaran akses jalan utama warga terganggu.

Penampakan di lokasi terlihat gunungan sampah yang mengular di sepanjang bahu jalan. Tumpukan sampah rumah tangga ini menghampar sejauh hampur setengah kilometer.

Padahal lokasinya berada di sebelah Stasiun Parung Panjang. Kondisi memprihatinkan ini diketahui sudah terbengkalai lama tanpa adanya tindakan dari pemerintah setempat.

Selain diselimuti bau menyengat, gundukan sampah di bahu jalan juga kerap menimbulkan banjir saat turun hujan. Sementara warga, seperti diungkapkan Latifah yang mengaku resah tumpukan sampah rumah tangga tersebut rawan menimbulkan ragam penyakit.

Apalagi sumber sampah diduga berasal dari oknum masyarakat luar wilayah yang kerap membuang sembarang di lokasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/338/3034859/tppas-lulut-nambo-beroperasi-akhir-juli-2024-depok-dapat-jatah-5-ton-vObcaoRzn6.jpg
TPPAS Lulut Nambo Beroperasi Akhir Juli 2024, Depok Dapat Jatah 5 Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/340/3031680/tumpukan-sampah-bertebaran-di-kota-bengkulu-aroma-bau-busuk-sangat-mengganggu-warga-5OPttGaZPP.jpg
Tumpukan Sampah Bertebaran di Kota Bengkulu, Aroma Bau Busuk Sangat Mengganggu Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/18/3025446/mengejutkan-rekaman-drone-tunjukkan-tps-terbesar-di-dunia-ukurannya-2-kali-wilayah-texas-1BChvpMCry.jpg
Mengejutkan! Rekaman Drone Tunjukkan TPS Terbesar di Dunia, Ukurannya 2 Kali Wilayah Texas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/338/3007726/pengelolaan-sampah-di-rorotan-anggarannya-rp1-28-triliun-mulai-beroperasi-akhir-2024-oKLbwdrzyS.jpg
Pengelolaan Sampah di Rorotan Anggarannya Rp1,28 Triliun, Mulai Beroperasi Akhir 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/338/2999571/polisi-tindak-tempat-pembuangan-sampah-ilegal-di-bogor-20-ton-sampah-ditemukan-DOsCd685gK.jpg
Polisi Tindak Tempat Pembuangan Sampah Ilegal di Bogor, 20 Ton Sampah Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/338/2997217/sampah-di-tangsel-melonjak-petugas-angkut-ratusan-ton-selama-libur-lebaran-3CcrdTq1VH.jpg
Sampah di Tangsel Melonjak, Petugas Angkut Ratusan Ton Selama Libur Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement