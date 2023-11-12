Sampah Menggunung di Pinggir Jalan Resahkan Warga Parung Panjang: Bau dan Bikin Banjir

BOGOR - Terbengkalai bertahun-tahun, tumpukan sampah rumah tangga nampak menggunung di sepanjang bahu Jalan Sukasari, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Sabtu (11/11/2023).

Selain bau dan rawan penyakit, gundukan sampah di sebelah Stasiun Parung Panjang ini juga kerap mengakibatkan banjir di permukiman. Sementara warga meminta dinas terkait segera turun tangan lantaran akses jalan utama warga terganggu.

Penampakan di lokasi terlihat gunungan sampah yang mengular di sepanjang bahu jalan. Tumpukan sampah rumah tangga ini menghampar sejauh hampur setengah kilometer.

Padahal lokasinya berada di sebelah Stasiun Parung Panjang. Kondisi memprihatinkan ini diketahui sudah terbengkalai lama tanpa adanya tindakan dari pemerintah setempat.

Selain diselimuti bau menyengat, gundukan sampah di bahu jalan juga kerap menimbulkan banjir saat turun hujan. Sementara warga, seperti diungkapkan Latifah yang mengaku resah tumpukan sampah rumah tangga tersebut rawan menimbulkan ragam penyakit.

Apalagi sumber sampah diduga berasal dari oknum masyarakat luar wilayah yang kerap membuang sembarang di lokasi.