Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramalan Cuaca: Hujan Bakal Guyur Jakarta Malam Hari

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |05:09 WIB
Ramalan Cuaca: Hujan Bakal Guyur Jakarta Malam Hari
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cuaca DKI Jakarta diprediksi cerah pada hari ini, Minggu (12/11/2023). Menurut BMKG, cuaca Jakarta pada pagi hari ini bakal berawan.

Hanya Kepulauan Seribu mengalami hujan ringan. Beranjak ke siang hari, cuaca Jakarta diprediksi juga bakal cerah berawan.

Sementara pada malam hari, wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur bakal diguyur hujan ringan. Adapun daerah lainnya cerah berawan.

Suhu pada hari ini akan berada pada kisaran 24-32 derajat celcius. Sedangkan kelembapan di kisaran 65-90 persen.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185452/cuaca-DN9V_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Berawan Sepanjang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184432/hujan-pvaM_large.jpg
Ramalan Cuaca: Hujan Ringan Bakal Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181660/hujan-KlBA_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181164/hujan-OMT0_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180933/cuaca-CXti_large.jpg
Waspada, Sejumlah Wilayah Jakarta Diguyur Hujan Ringan hingga Disertai Petir Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180776/hujan-vLFT_large.jpg
Cuaca Hari Ini, Jakarta Diprakirakan Diguyur Hujan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement