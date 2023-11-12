Ramalan Cuaca: Hujan Bakal Guyur Jakarta Malam Hari

JAKARTA - Cuaca DKI Jakarta diprediksi cerah pada hari ini, Minggu (12/11/2023). Menurut BMKG, cuaca Jakarta pada pagi hari ini bakal berawan.

Hanya Kepulauan Seribu mengalami hujan ringan. Beranjak ke siang hari, cuaca Jakarta diprediksi juga bakal cerah berawan.

Sementara pada malam hari, wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur bakal diguyur hujan ringan. Adapun daerah lainnya cerah berawan.

Suhu pada hari ini akan berada pada kisaran 24-32 derajat celcius. Sedangkan kelembapan di kisaran 65-90 persen.

(Arief Setyadi )