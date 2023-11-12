Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terlilit Pinjol Rp100 Juta, Ibu Kandung Tega Jual Anak ke WNA di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |09:52 WIB
Terlilit Pinjol Rp100 Juta, Ibu Kandung Tega Jual Anak ke WNA di Depok
Ilustrasi/Foto: Freepik
A
A
A

 

DEPOK - Ibu kandung berinisial D (41) tega menjual anak di bawah umur ke pelaku berinisial T yang merupakan seorang warga negara asing (WNA) di Depok, Jawa Barat. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro Depok, Iptu Nurhayati menyebut awalnya T meminta bantuan untuk dicarikan asisten rumah tangga (ART) dan D dalam keadaan terlilit hutang pinjaman online (pinjol).

"Tahun 2021 Pelaku D sudah mengenal Pelaku T (WNA) sering minta bantuan untuk dicarikan ART, pada tahun 2022 pelaku D butuh uang karena banyak utang (online) akhirnya Pelaku D menawarkan korban kepada pelaku T selanjutnya Pelaku D menjemput Korban di sekolah SMP daerah Cianjur," kata Nur saat dikonfirmasi, Minggu (12/11/2023).

 BACA JUGA:

"Kurang lebih (terlilit pinjol) Rp100 juta," imbuhnya.

