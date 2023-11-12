Begini Tampang Komplotan Pembunuh Karyawan MRT di Jaktim

JAKARTA - Polisi mengamankan tiga pelaku dalam kasus pembunuhan terhadap karyawan MRT berinisial DDY (39) di Kanal Banjir Timur (KBT) Cakung, Jakarta Timur.

Dari foto yang diterima MNC Portal Indonesia Minggu (12/11/2023), terlihat pelaku R (29) menggunakan baju kaos berwarna hitam dengan tas selempang.

Untuk tersangka IS (31) terlihat mengenakan pakaian berwarna oranye dan sedangkan JS (48) menggunakan baju dengan motif bergaris putih biru berkerah. Polisi menyebutkan ketiganya memiliki peran masing-masing dalam melancarkan aksinya.

“Kurang dari 24jam Resmob PMJ berhasil mengamankan 3 tersangka yang berinisial R (29) sebagai yang memiliki ide, IS (31) Eksekutor, JS (48) sebagai penadah dan 1 DPO," ujar Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudho Ully kepada wartawan, Sabtu (11/11/2023).

Titus mengatakan para pelaku tega menghabisi nyawa korban (DDY) lantaran terlilit permasalahan utang. “Motif dari para pelaku adalah ekonomi. Saudara R (salah satu pelaku-red) memiliki utang Rp3 miliar,” ujarnya.

Titus menjelaskan para pelaku hendak mencuri mobil korban yang hendak dibeli akan tetapi korban tak percaya saat ditunjukan bukti transferan palsu dari pelaku.

"Modus operandi, para pelaku ingin mengambil barang korban dengan cara menghilangkan nyawa korban,” ungkapnya.