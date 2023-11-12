Mobil Sedan Ringsek Nabrak Pembatas Jalan di Sudirman

JAKARTA - Kecelakaan terjadi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, depan Stasiun Setia Budi Astra, arah Bundaran HI, Jakarta Pusat. Satu buah mobil BMW bernopol B 2156 TGW hancur menabrak sebuah pembatas jalan di lokasi tersebut.

Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 03.22 WIB dini hari tadi, terlihat dari unggahan Instagram @infojkt24 yang memperlihatkan hancurnya pembatas jalan yang di tabrak oleh mobil BMW itu.

Akibat kecelakaan itu, mobil BMW dengan type X1 itu pun ringsek karena diduga menggunakan kecepatan yang tinggi saat menabrak.

"Terjadi kecelakaan di Jalan Jendral Sudirman, untuk info pengemudi pengemudi menghindari pembatas jalan besi," tulis akun @jktinfo24 dikutip, Minggu (12/11/2023).

Diketahui, tak ada korban dalam kecelakaan tersebut. Walaupun, kerusakan mobil terlihat cukup parah karena kecepatan yang tinggi saat menabrak pembatas jalan.

(Fakhrizal Fakhri )