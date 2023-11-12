Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Sedan Ringsek Nabrak Pembatas Jalan di Sudirman

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |11:08 WIB
Mobil Sedan Ringsek Nabrak Pembatas Jalan di Sudirman
Mobil sedan alami kecelakaan di Sudirman (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan terjadi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, depan Stasiun Setia Budi Astra, arah Bundaran HI, Jakarta Pusat. Satu buah mobil BMW bernopol B 2156 TGW hancur menabrak sebuah pembatas jalan di lokasi tersebut.

Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 03.22 WIB dini hari tadi, terlihat dari unggahan Instagram @infojkt24 yang memperlihatkan hancurnya pembatas jalan yang di tabrak oleh mobil BMW itu.

Akibat kecelakaan itu, mobil BMW dengan type X1 itu pun ringsek karena diduga menggunakan kecepatan yang tinggi saat menabrak.

"Terjadi kecelakaan di Jalan Jendral Sudirman, untuk info pengemudi pengemudi menghindari pembatas jalan besi," tulis akun @jktinfo24 dikutip, Minggu (12/11/2023).

Diketahui, tak ada korban dalam kecelakaan tersebut. Walaupun, kerusakan mobil terlihat cukup parah karena kecepatan yang tinggi saat menabrak pembatas jalan.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185527/bareskrim_polri-GS6F_large.jpg
Bareskrim Ambil Alih Temuan Ribuan Pil Ekstasi di Kecelakaan Mobil Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465/truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184399/ilustrasi_kecelakaan-i0Xq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali Tewaskan 5 Orang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183960/kecelakaan-MVu6_large.jpg
Hilang Kendali, Mobil Tabrak PKL dan Pemotor Sebabkan 5 Orang Terluka di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183218/kecelakaan-PI53_large.jpg
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183222/pramono_anung-pM0t_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement