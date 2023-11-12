Pelaku Pembunuhan Karyawan MRT Ditangkap, Polisi: Mereka Ingin Kabur ke Sumsel

JAKARTA - Polisi menangkap R (29), IS (31) dan JS (48) komplotan pembunuhan terhadap karyawan Mass Rapid Transit (MRT) berinisial DDY (38) yang mengambang di Kanal Banjir Timur (KBT) Cakung, Jakarta Timur.

Kasubdit Resmob Direskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Titus Yudho Ully mengatakan ketiga pelaku diringkus di sebuah hotel di wilayah Cilegon, Banten.

“Iya (ditangkap) di hotel di daerah Cilegon,” kata Titus saat dihubungi awak media, Minggu (12/11/2023).

Titus mengatakan, ketiga pelaku berencana melarikan diri ke tempat tinggal istri pelaku R yang berada di Sumatera Selatan. Namun, rencana mereka pun gagal setelah polisi terlebih dahulu menangkap para pelaku.

“Para pelaku (rencana kabur) keluar Pulau Jawa, nyebrang ke Sumatera Selatan,” jelasnya.

Sebelumnya, ketiga pelaku tega menghabisi nyawa korban (DDY) lantaran terlilit permasalahan utang. “Motif dari para pelaku adalah ekonomi. Saudara R (salah satu pelaku-red) memiliki utang Rp3 miliar,” kata Titus.

Titus menjelaskan bahwa para pelaku hendak mencuri mobil korban yang hendak dibeli akan tetapi korban tak percaya saat ditunjukan bukti transferan palsu dari pelaku.

"Modus operandi, para pelaku ingin mengambil barang korban dengan cara menghilangkan nyawa korban,” ungkapnya.