Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ikut Aksi Bela Palestina, Warga Gaza: Saya Tidak Tahu Orangtua Saya Masih Hidup atau Tidak

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |13:38 WIB
Ikut Aksi Bela Palestina, Warga Gaza: Saya Tidak Tahu Orangtua Saya Masih Hidup atau Tidak
Warga Gaza ikut aksi bela Palestina/Foto: Danandaya
A
A
A

 

JAKARTA - Warga Bekasi melakukan aksi bela Palestina di Jalan Ahmad Yani, berbarengan dengan pelaksanaan Car Free day (CFD), Minggu (12/11/2023). Dalam aksi hari ini ternyata dihadiri oleh warga Gaza, Sayeed Mohammad Al Musthofa.

Sayeed mengatakan, kalau dia sudah satu bulan tinggal di Indonesia bersama pamannya. Dia menceritakan, hingga saat ini tidak bisa berkomunikasi dengan kedua orang tuanya yang masih ada di Gaza.

 BACA JUGA:

Sebagai Informasi, MNC Portal Indonesia, mencoba mewawancarai Sayeed, didampingi oleh translator Brigade Persatuan Islam, Sanamudin. Bahkan Sayeed, tidak mengetahui apakah orang tuanya di Gaza masih hidup atau tidak.

"Dia (Sayeed) di sini hanya bersama pamannya, orangtua bapak dan ibunya masih di Gaza. Beliau (Sayeed) enggak tahu kabar orangtuanya saat ini di sana (Gaza). Mungkin saat ini orangtuanya sudah meninggal. Wallahualam," kata translator.

Dalam aksi hari ini, Sayeed begitu bangga dan sangat mencintai Indonesia. Sebab masyarakat Indonesia tidak henti-hentinya menyuarakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

 BACA JUGA:

"Beliau (Sayeed) menyampaikan bahwa. Beliau sangat cinta terhadap orang-orang Indonesia, karena Indonesia ini salah satu negara yang senantiasa menyuarakan peduli terhadap warga Palestina," ucapan translator.

"Beliau (Sayeed) mengucapkan terima kasih banyak kepada warga Indonesia yang telah menyuarakan kemerdekaan Palestina," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176836/prabowo-HGhv_large.jpg
Prabowo: Puluhan Tahun Indonesia Konsisten Bela Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176829/pedro-aFBf_large.jpg
PM Spanyol Sánchez Tuntut Aktor Genosida Gaza Diseret ke Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176719/prabowo-mZ7Q_large.jpg
Prabowo: Awalan Baik, Tentara Israel Akan Ditarik dari Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176397/prabowo-UVd9_large.jpg
Tiba di Mesir, Prabowo Hadiri KTT Sharm El-Sheikh untuk Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176356/prabowo-ZhT8_large.jpg
Presiden Prabowo Minta TNI Siapkan Diri Kirim Pasukan ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176224/bela-gkcI_large.jpg
Massa Aksi Palestina Usulkan PBB Bentuk 'Ruang Palestina' Khusus di Markas Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement