Ikut Aksi Bela Palestina, Warga Gaza: Saya Tidak Tahu Orangtua Saya Masih Hidup atau Tidak

JAKARTA - Warga Bekasi melakukan aksi bela Palestina di Jalan Ahmad Yani, berbarengan dengan pelaksanaan Car Free day (CFD), Minggu (12/11/2023). Dalam aksi hari ini ternyata dihadiri oleh warga Gaza, Sayeed Mohammad Al Musthofa.

Sayeed mengatakan, kalau dia sudah satu bulan tinggal di Indonesia bersama pamannya. Dia menceritakan, hingga saat ini tidak bisa berkomunikasi dengan kedua orang tuanya yang masih ada di Gaza.

Sebagai Informasi, MNC Portal Indonesia, mencoba mewawancarai Sayeed, didampingi oleh translator Brigade Persatuan Islam, Sanamudin. Bahkan Sayeed, tidak mengetahui apakah orang tuanya di Gaza masih hidup atau tidak.

"Dia (Sayeed) di sini hanya bersama pamannya, orangtua bapak dan ibunya masih di Gaza. Beliau (Sayeed) enggak tahu kabar orangtuanya saat ini di sana (Gaza). Mungkin saat ini orangtuanya sudah meninggal. Wallahualam," kata translator.

Dalam aksi hari ini, Sayeed begitu bangga dan sangat mencintai Indonesia. Sebab masyarakat Indonesia tidak henti-hentinya menyuarakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

"Beliau (Sayeed) menyampaikan bahwa. Beliau sangat cinta terhadap orang-orang Indonesia, karena Indonesia ini salah satu negara yang senantiasa menyuarakan peduli terhadap warga Palestina," ucapan translator.

"Beliau (Sayeed) mengucapkan terima kasih banyak kepada warga Indonesia yang telah menyuarakan kemerdekaan Palestina," sambungnya.