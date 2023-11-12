Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Berikan Pelatihan ke Emak-Emak di Jakut, Relawan Ganjar Harap Bisa Tambah Penghasilan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |13:50 WIB
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Sukarelawan Mak Ganjar Jabodetabek memberikan bekal keterampilan kepada ratusan ibu di Jakarta Utara (Jakut) melalui pelatihan membuat bunga hias dari limbah plastik.

Pelatihan tersebut diselenggarakan Relawan Ganjar Pranowo di Jalan Reformasi Blok B RT 007/008 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakut, DKI Jakarta, Sabtu 11 November 2023.

"Kami mendorong agar ibu-ibu memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar menjadi sebuah kreativitas, dalam hal ini limbah plastik,” kata Koordinator Wilayah Mak Ganjar Jabodetabek Evy Nafisah, Minggu (12/11/2023).

Pada pelatihan tersebut Mak Ganjar Jabodetabek menggandeng praktisi bunga hias buatan yang mengajarkan ratusan ibu kreasi kerajinan tangan itu.

Menurut Evy, skill membuat bunga hias ini nantinya bisa dijadikan modal awal bagi para ibu untuk berwirausaha. Sehingga mereka dapat membantu perekonomian keluarga.

“Ibu-ibu di rumah harus kreatif. Terutama dengan memanfaatkan apa yang ada di lingkungan. Apalagi ini bunga yang cukup indah, akan menjadi sebuah karya yang bisa dijual,” kata Evy.

Dalam pelatihan itu, ibu-ibu diajak membuat bunga hias dengan bahan dasar limbah plastik yang dibentuk daun dan mahkota bunga, lalu diberi kawat sebagai pondasi tangkainya, kemudian dioles lem untuk merekatkan semua komponennya.

Setelah jadi, bunga hias buatan ibu-ibu dinilai oleh praktisi dan sukarelawan pendukung Ganjar Pranowo itu. Pelatihan pun berjalan meriah dan mengunggah keceriaan semua yang terlibat.

“Alhamdulillah mereka semua antusias karena ini yang ibu-ibu butuhkan (sebagai pilihan usaha),” kata Evy.

