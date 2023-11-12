Polsek Johar Baru Tangkap 15 Pelaku Tawuran di Kampung Rawa

JAKARTA - Unit Reskrim Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat, menerapkan pemolisian humanis dalam memburu 15 remaja yang terlibat aksi tawuran pekan lalu di Jalan T, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Pendekatan pemolisian Humanis dilakukan dengan cara mendatangi kantor RW 03 Kelurahan Kampung Rawa. Selanjutnya petugas yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Johar Baru, AKP Rosyid mendatangi satu per satu rumah warga yang diduga ikut melakukan aksi tawuran.

"Hingga saat ini kita amankan 15 remaja yang terlibat dalam tawuran. Masih terus kita lakukan penyelidikan peranan masing - masing remaja tersebut," Kanit Reskrim Polsek Johar Baru, AKP Rosyid, Sabtu (11/11/2023).

Rosyid mengatakan dari 15 remaja yang diamankan ini masing - masing memiliki peranan yang berbeda. Namun otak pelaku tawuran berinisial WNG masih terus diburu petugas.

"Otaknya ini kita masih cari. Dia berpindah - pindah terus tinggalnya dan sudah putus sekolah. Peran dia yang mancing tawuran dan membawa sajam," tegas Rosyid.

Rosyid mengatakan pihaknya sudah beberapa hari ini terus melakukan perburuan terhadap pelaku lainnya. Petugas melakukan penangkapan dengan cara mendatangi rumah remaja yang terlibat.

"Kita datangi rumah mereka, beritahu orangtuanya kalau anaknya itu terlihat tawuran dengan kita berikan bukti rekaman," terangnya.