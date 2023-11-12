Jelang Pujawali ke-58, Umat Hindu Gelar Bakti Sosial di Pura Dharma Sidhi Ciledug

TANGERANG - Umat Hindu menggelar bakti sosial di Pura Dharma Sidhi di Ciledug, Tangerang pada Minggu, 12 November 2023.

Bakti sosial berupa pembagian sembako dan pemeriksaan kesehatan itu dilaksanakan menyambut Pujawali atau hari jadi ke-58 dari Pura Dharma Sidhi.

150 paket sembako dibagikan kepada warga di sekitar lingkungan Pura di Parung Serab. Demikian juga pemeriksaan kesehatan yang melibatkan lima dokter dari keluarga besar umat Hindu di Ciledug.

Bakti Sosial ini adalah salah satu kegiatan untuk menyambut pelaksanaan Pujawali ke-58 dari Pura Dharma Sidhi yang jatuh pada Rabu, 15 November 2023,

Pujawali atau biasa juga disebut Piodalan adalah perayaan untuk memperingati hari saat disucikan dan diresmikannya sebuah pura atau tempat suci lain bagi umat Hindu.

Upacara Pujawali atau Piodalan dilangsungkan enam bulan sekali menurut perhitungan kalender Wuku Bali, namun ada juga yang merayakan setahun sekali karena berpedoman pada sistem Sasih (kalender bulan).

Ketika membangun pura atau tempat suci, umat Hindu melaksanakan rangkaian upacara khusus, yakni upacara melaspas, ngenteg linggih dan mendem padagingan.