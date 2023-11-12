Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bunuh Karyawan MRT, Polisi: Pelaku dan Korban Berkomunikasi Lewat Facebook

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |16:22 WIB
Bunuh Karyawan MRT, Polisi: Pelaku dan Korban Berkomunikasi Lewat Facebook
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Polisi meringkus tiga pelaku R (29), IS (31), dan JS (48) yang membunuh karyawan Mass Rapid Transit (MRT) berinisial DDY (38) lalu membuang jenazahnya di Kanal Banjir Timur (KBT) Cakung, Jakarta Timur.

Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Titus Yudho Ully mengatakan bahwa pelaku berkomunikasi dengan DDY melalui akun media sosial Facebook lantaran korban menjual mobil miliknya.

“Jadi Korban Mengiklankan mobil tersebut lewat media sosial Facebook, dan pelaku berkomunikasi lewat Facebook tersebut dengan korban sampai dengan akhirnya bertemu,” kata dia kepada wartawan, Minggu (12/11/2023).

Titus menyebutkan bahwa para pelaku berpura-pura hendak membeli kendaraan yang diiklankan oleh korban tersebut. Saat itu, kata Titus, pelaku sempat menunjukan bukti transfer palsu untuk pembelian kendaraan tersebut. Namun, lantaran menaruh curiga, korban pun menolak.

“Pelaku bertemu dengan korban dan menunjukan bukti transfer palsu yang telah di edit, setelah itu karena korban tidak percaya terhadap bukti transfer palsu tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kini ketiga pelaku tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Ketiganya pun disangkakan Pasal 340 dan atau Pasal 338 dan atau Pasal 365 dengan ancaman hukuman mati.

(Fakhrizal Fakhri )

      
