HOME NEWS MEGAPOLITAN

Niat Bertemu Pujaan Hati, Remaja di Bogor Diteriaki Maling Kabur ke Atap

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |18:03 WIB
Niat Bertemu Pujaan Hati, Remaja di Bogor Diteriaki Maling Kabur ke Atap
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Remaja berinisial R (15), nyaris menjadi bulan-bulanan warga di wilayah Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Remaja itu sempat diduga hendak maling, ketika hendak menemui pujaan hatinya.

"Jadi itu diss-informasi, jadi itu sebenarnya si laki-laki itu ingin bertamu di rumah temannya," kata Kanit Reskrim Polsek Klapanunggal Iptu A.M Zalukhu kepada wartawan, Minggu (12/11/2023).

Kejadian berawal ketika R hendak bertamu ke rumah gadis pujaannya. Tetapi, R tidak mendapat pintu dan nekat menunggu di depan rumah sampai subuh.

"Jadi yang punya rumah (perempuan) ini dia punya temen laki-laki sejak SD, jadi mereka temen main si laki-lakinya ini punya perasaan lah ke cewenya, tapi si ceweknya ini menganggap hanya sebagai teman. Kemudian si laki-laki ini malam-malam bertamu, nggak dibukain pintu sama cewenya, ditungguin lah di luar sampai tengah malem, sampai subuh," jelasnya.

Lalu, R berupaya mengintip dari jendela berharap pujaan hatinya keluar. Nahas, ketika itu dipergoki oleh sang ayah dari gadis tersebut dan diteriaki maling.

"Pas dia ngintip kaya gitu, si bapaknya dateng dikiranya siapa, diteriaki lah maling. Pas diteriaki maling, karena gelap kan belum tau nih siapa orangnya, dateng warga, karena warga pada dateng takut dia sembunyi (naik atap)," ungkap Zalukhu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
