HOME NEWS MEGAPOLITAN

Juara Kejurnas Wing Chun, DKI Jakarta Bawa Pulang Piala Ketum Gus Men

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |17:44 WIB
Juara Kejurnas Wing Chun, DKI Jakarta Bawa Pulang Piala Ketum Gus Men
Kejurnas Wing Chun (Foto: istimewa/Okezone)
JAKARTA - Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Wing Chun berakhir. Provinsi DKI Jakarta tampil apik sebagai juara umum. Mereka berhak membawa pulang Piala Ketua Umum.

Kejurnas Wing Chun ke-2 berlangsung di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang, 10 - 12 November 2023. Ini merupakan Kerjunas kali pertama yang digelar Pengurus Besar Federasi Wing Chun Indonesia (PB FWCI) di lingkungan akademik.

Kejurnas ini dibuka Ketua Umum PB FWCI yang juga Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 10 November 2023. Hadir dalam pembukaan, Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kepala Bidang Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah dan sejumlah tamu undangan dari stakeholders.

"Provinsi DKI Jakarta menjadi juara umum dengan perolehan 7 emas, 5 perak, 5 perunggu. Piala Ketua Umum diberikan secara langsung oleh Wakil Ketua Umum Federasi Wing Chun Indonesia," demikian siaran pers PB FWCI, Minggu (12/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
