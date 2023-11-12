Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Minibus Terparkir di Halaman Masjid Bojongsari Tertimpa Pohon Tumbang

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |17:59 WIB
Minibus Terparkir di Halaman Masjid Bojongsari Tertimpa Pohon Tumbang
Pohon tumbang timpa mobil (foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

DEPOK - Satu unit mobil minibus berwarna putih yang tengah terparkir di halaman Masjid Raya Al-Amanah, Bojongsari, Kota Depok tertimpa pohon tumbang imbas hujan deras disertai angin kencang pada Minggu (12/11/2023).

"Pohon tumbang menimpa mobil di parkiran Masjid Raya Al-Amanah Bojongsari," kata Kabid PO Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Depok, Denny Romulo saat dikonfirmasi.

Terlihat dari dokumentasi yang diterima MNC Portal Indonesia, Daihatsu Sigra mengalami kerusakan pada bagian atap bagian kanan yang tengah terparkir.

"Merusak mobil dan petugas gabungan telah berada di lokasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Denny memastikan tidak ada korban atas peristiwa pohon tumbang tersebut.

"Nihil (korban luka maupun jiwa)," jelasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
