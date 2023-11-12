Hujan Disertai Angin Kencang, Pohon Tumbang di RS Permata Timpa Parkiran Motor

DEPOK - Hujan dengan intensitas deras disertai angin kencang mengguyur wilayah Kota Depok, Jawa Barat pada Minggu (12/11/2023) sore. Hal itu membuat pohon raksasa di parkiran sepeda motor Rumah Sakit (RS) Permata, Sawangan, Kota Depok tumbang.

"Akibat hujan dan angin puting beliung mengakibatkan pohon tumbang menimpa parkiran motor di RS Permata Depok," kata Kabid PO Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Denny Romulo saat dikonfirmasi.

Denny menyebut akibat insiden pohon tumbang sejumlah motor dikabarkan mengalami kerusakan. Sementara untuk korban belum dapat diketahui.

Dalam video amatir yang diterima MNC Portal Indonesia terlihat sejumlah motor skuter matic (skutik) tertimpa atap parkiran yang terkena dampak pohon raksasa tumbang.