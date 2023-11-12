Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Sakit, Pria Pekerja Lepas Ditemukan Meninggal di Atap Lantai 2 Bangunan Indekos

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |18:56 WIB
Diduga Sakit, Pria Pekerja Lepas Ditemukan Meninggal di Atap Lantai 2 Bangunan Indekos
A
A
A

DEPOK - Seorang pria pekerja lepas berinisial AW (47) ditemukan meninggal di atap lantai dua bangunan indekos di Jalan Raya PLN RT 22/6, Gandul, Cinere, Kota Depok pada Minggu (12/11/2023). Pawas Kanit Propam Ipda Suharyoko mengatakan AW diduga meninggal karena sakit.

"Pihak keluarga mengatakan bahwa sebelumnya korban mempunyai riwayat penyakit asam lambung akut yang sudah lama dideritanya," kata Ipda Suharyoko dalam laman Instagram @humas_polsekcinere dikutip, Minggu (12/11/2023).

Atas insiden tersebut pihak keluarga korban tidak bersedia dilakukan proses autopsi ditandai dengan surat pernyataan.

"Adapun pihak keluarga dari korban AW (47) juga sudah membuat dan menandatangi surat pernyataan agar tidak dilakukan otopsi. Pihak keluarga mengikhlaskan korban, dan menganggap kejadian tersebut adalah musibah takdir Illahi," jelasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
depok mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185697//alvaro_kiano-h8nt_large.jpg
7 Fakta Baru Alvaro Bocah Hilang 8 Bulan Tewas hingga Tersangka Ayah Tiri Bunuh Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184948//mayat-wzJa_large.jpg
Polisi Ungkap Ada Luka Akibat Sajam di Tubuh Mayat Terbungkus Plastik di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922//mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184515//mayat-8bBg_large.jpg
Polisi Usut Mayat Dalam Kantong Plastik di Cikupa Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184430//mayat-vTka_large.jpeg
Geger, Mayat Pria Terbungkus Plastik Ditemukan di Cikupa Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421//penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement