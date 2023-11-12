Diduga Sakit, Pria Pekerja Lepas Ditemukan Meninggal di Atap Lantai 2 Bangunan Indekos

DEPOK - Seorang pria pekerja lepas berinisial AW (47) ditemukan meninggal di atap lantai dua bangunan indekos di Jalan Raya PLN RT 22/6, Gandul, Cinere, Kota Depok pada Minggu (12/11/2023). Pawas Kanit Propam Ipda Suharyoko mengatakan AW diduga meninggal karena sakit.

"Pihak keluarga mengatakan bahwa sebelumnya korban mempunyai riwayat penyakit asam lambung akut yang sudah lama dideritanya," kata Ipda Suharyoko dalam laman Instagram @humas_polsekcinere dikutip, Minggu (12/11/2023).

Atas insiden tersebut pihak keluarga korban tidak bersedia dilakukan proses autopsi ditandai dengan surat pernyataan.

"Adapun pihak keluarga dari korban AW (47) juga sudah membuat dan menandatangi surat pernyataan agar tidak dilakukan otopsi. Pihak keluarga mengikhlaskan korban, dan menganggap kejadian tersebut adalah musibah takdir Illahi," jelasnya.

(Khafid Mardiyansyah)